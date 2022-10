México.- Kabah hace algunas semanas aseguró que María José ya no entra en el concepto de la agrupación, por lo cual están bien con que su excompañera ya no forme parte de la gira. Ahora es la solista quien les contestó “Que me lo digan en mi cara”.

La cantante estuvo en un evento la noche de este martes en la Ciudad de México y la prensa no dudo en cuestionarla sobre lo que sus excompañeros de banda dijeron hace algunas semanas, pues aseguraron ella ya no entraba en el concepto de la agrupación.

“Ella de pronto también no entra ya con el concepto que traemos Kabah. Ella su concepto es muy diferente y va dirigido a otro tipo de personas muy diferente al que ahorita Kabah está dirigido”, dijo Apio Quijano.

En la misma entrevista, Daniela Magún explicó que ellos siguen siendo amigos y que nada de lo que haga ‘La Josa’ la podría incomodar, pues tienen claro el éxito que tiene de manera solista, pero ¿Qué opina María José respecto a lo que dijeron sus compañeros de ella?

María José le responde a Kabah

La intérprete de temas como: Prefiero ser su amante y Él era perfecto fue la madrina de las 100 presentaciones de la puesta en escena “Mentiras”, donde se mostró un tanto incómoda por los cuestionamientos de la prensa por las declaraciones de sus excompañeros.

“Yo todo lo que digan los Kabah’s es bien recibido. Los amo con todo mi corazón, son mis hermanos y yo creo que mis compañeros están haciendo un trabajo increíble, los noventas pop tour es divertidísimo y ya. No hay nada que digan ellos que me lastime a menos que me lo digan en mi cara”, dijo molesta la cantante.

En la misma entrevista, la cantante aseguró que ya no regresaría al grupo Kabah, pues ella es una artista solista y prefiere continuar con su carrera de esa manera aunque no descarta aceptar una invitación para cantar junto a la banda en la cual se hizo famosa.

“No es que regresaría a Kabah. Yo soy una artista solista, ya estuve en Kabah, los amo con toda mi alma, como grupo los respeto porque yo vengo de ahí, pero no es algo que yo haría”, mencionó.

Con información Revistafama