Don Ignacio López Tarso está lleno de vida. Quiere cumplir al menos 100 años. Recientemente celebró su cumpleaños número 96 y aunque no pudo festejar como le hubiera gustado, agradece contar buena salud, tan buena que su deseo próximo es volver a los escenarios y es que la actuación es una de sus grandes pasiones y no la dejará aún cuando estos últimos meses se ha tenido que alejar de los sets debido a la pandemia por coronavirus.

El trabajo no es lo único que el gran actor ha puesto en pausa, recientemente tuvo que posponer la celebración de su cumpleaños número 96. En mente tenía ‘echar la casa por la ventana’ pero no se puedo debido a que pertenece a la población vulnerable frente al covid-19.

ADVERTISEMENT

« Lo he extrañado muchísimo, ya hace año y medio que no piso un escenario, nunca me había tocado como actor, me hubiera encantado celebrar en el escenario.

Coronavirus afectó la salud de Ignacio López Tarso

El pasado mes de octubre, López Tarso alertó a sus fans luego aparecer en el programa de espectáculos Venga La Alegría usando tanque de oxígeno, razón por la que el actor explicó que la pandemia por coronavirus lo asfixia por lo que necesitaba apoyo para poder respirar bien.

«A veces me asfixia la pandemia, a veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno.

con información de SDPnoticias