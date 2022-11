“Creo que lo que más asco e incongruencia, no sé lo que me da; me da asquito, es cuando dice ‘pues es que es familia’. No, señor o lo que seas, pedófilo asqueroso. No soy tu fu… familia, me vale ma… Pero, a veces, la sangre no es tan gruesa”, dijo Frida Sofía.

Con información de Excélsior