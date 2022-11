Redes.-Mia Khalifa mostró su descontento con el Mundial que se desarrolla en Qatar y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la FIFA por la designación que realizó para que se desarrollara el torneo en el país árabe.

“Qué federación de imbécil… pensó que darle a Qatar un Mundial no sería exactamente así”, tuiteó.

Mia Khalifa fue actriz, por un tiempo, en el cine para adultos. En un lapso, recibió amenazas de muerte por parte de simpatizantes del Estado Islámico por usar un yihab en un video.

El Mundial ha estado rodeado de diferentes polémicas. La última de ellas es de que algunos aficionados que llevan ropa con el color del arcoíris habían tenido problemas.

Aficionados y periodistas han denunciado que el personal de seguridad de los estadios les pidieron que se quiten los gorros y las camisetas arcoíris, una muestra de apoyo a la comunidad LGBTQ, aumentando la preocupación por la decisión de celebrar el Mundial en un país donde la homosexualidad sigue siendo ilegal.

La FIFA se ha enfrentado a rápidas y mordaces críticas por parte de los grupos que representan a la comunidad LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) tras amenazar con tomas medidas disciplinarias contra los equipos que pongan de manifiesto cuestiones relacionadas con la igualdad y los derechos humanos en Qatar.

Los capitanes de Inglaterra, Gales, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Alemania y Dinamarca no llevarán brazaletes con el lema “One love” en el Mundial presionados por la FIFA.

What federation of imbeciles thought giving Qatar a World Cup wouldn’t turn out exactly like this?

— Mia K. (@miakhalifa) November 21, 2022