México.- Tal parece que la recuperación de Eugenio Derbez luego de romperse el hombro va bien, pues fue su hijo José Eduardo, quien reveló un video de su padre comiendo en un restaurante.

A través de TikTok, José Eduardo Derbez publicó un video con el audio viral de Bob Esponja y la parte que dice “¿¡Qué es eso?!”, donde podemos ver a Eugenio tranquilamente sentado en una mesa del establecimiento.

Al darse cuenta de que estaba siendo grabado, vemos a Eugenio serio durante unos segundos mirando la cámara y luego regresa su mirada hacia su teléfono.

Como era de esperarse, el video se tomó como una referente del meme que tiene origen en el programa de La Familia P. Luche, en la que Ludovico, personaje interpretado por Eugenio, dice la frase “¡Ya nos exhibiste!”

El video se volvió viral y tuvo muchas reacciones, entre las que le hallaron parecido al acompañante de la familia con Juan Orlando, ex presidente de Honduras actualmente preso.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

El actor Eugenio Derbez hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer algunos detalles del accidente que sufrió cuando jugaba un videojuego de realidad virtual, mismo que lo mantuvo hospitalizado.

Fue a través de un Instagram live en donde describió que el accidente del pasado 29 de agosto fue «el dolor más fuerte de su vida».

Además, explicó que el percance ocurrió cuando tenía el visor de realidad virtual, por lo que perdió la noción de su entorno y sufrió una fuerte caída.

«Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeño, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos».

Finalmente, Derbez mostró una imagen de una radiografía de su brazo. Recordó que en aquel día no aguantaba el dolor y que los doctores le mencionaron que su operación era muy peligrosa.

«Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas»

Con información de Telediario