México.-Kunno recordó la polémica que protagonizó con Maryfer Centeno, luego de que la llamara “ridícula” y la grafóloga realizara un video respondiéndole.

«A mí me salió el video, yo lo comenté porque, como lo decía en ese entonces, la verdad no tenía la menor idea de quién era esta persona, me mal informé y obviamente esta chica se ofendió, es por eso que le pedí una disculpa hace unas semanitas», mencionó el influencer.