“Nosotros abrimos un concierto para dos mil personas, estaba casi lleno, entonces, realmente yo no soy una persona que está en este lugar por los números, o sea si hubiesen habido 50, yo voy a dar mi mismo show, y va a ser igual de gratificante para mí porque estoy muy lejos de mi país y venir desde tan lejos a un lugar donde la gente no te conoce y que aun así pasan estas cosas, escuchen tu música… a mí las cosas que el resto pueda decir no me interesan”, puntualizó.

La famosa dejó en claro que prefiere que la gente que la sigue tenga cariño por su trabajo.