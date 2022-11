México.- En un video que circula en redes sociales, el actor y activista mexicano Tenoch Huerta contó sobre el día en que una mujer lo llamó “prieto arrogante“.

Durante la presentación de su libro “Orgullo prieto” aprovechó para conversar acerca de los efectos que las personas con tez morena producen en la “blanquitud”.

Tenoch Huerta quien logró reconocimiento mundial al participar en “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel habló sobre los sesgos que existen en la industria cinematográfica.

Lo anterior porque actrices y actores morenos no tienen las mismas oportunidades de aquellas personas blancas.

El actor, de 41 años de edad, consideró urgente hablar sobre racismo porque aún existe resistencia social para reconocer una problemática que afecta a todos.

Dijo que escribió “Orgullo prieto” debido al racismo que se vive en México, efectos que las personas morenas producen en la blanquitud,

Dicho término lo describió como una forma de ser “en conformidad de una identidad cultural, que parte de una definición individualista de superioridad en relación con el color de la piel”.

"Prieto arrogante", le dice una mujer a Tenoch Huerta y él se defiende

Para Tenoch Huerta a la blanquitud les incomodan los “prietos arrogantes”, aquellos que no bajan la cabeza, que los miran de frente y los retan.

El actor contó su experiencia cuando una mujer lo discriminó por su tez luego que estacionó su automóvil para comer impidiendo el paso de una camioneta.

“No vales nada, no eres nadie, no existes, me dijo la mujer. Ella negó mi existencia solamente porque retrasé una camioneta, porque paré a comer, derecho humano básico”, contó.

Finalmente aceptó que retrasó a un vehículo por 15 minutos en el ejercicio de sus derechos, lo que fue suficiente para que una mujer lo discriminará por ser “un pinche prieto arrogante”.

