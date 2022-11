“Querían ponerme un hígado de otro cabrón, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto, no, no, no, y no me querían dejar salir”, dijo en su momento Vicente.

Vicente Fernández Jr. recordó la forma en la que su padre se vio expuesto.

“Una entrevista que hizo mi padre de 80 años, donde ya estaba retirado y se podía sacar de contexto cualquier respuesta de él y se utilizó a favor de diferentes intereses”, mencionó el hijo del cantante.