Marco Antonio Regil prefiere a mujeres con hijos

No obstante, el conductor tijuanense señaló ante las cámaras que hoy en día no está cerrado al amor y que no descarta en un futuro el volver a enamorarse. Eso sí, mencionó que ser padre biológico no está en sus planes y que prefiere que su próxima pareja ya tenga hijos.