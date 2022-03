México.- El controversial Alfredo Adame protagonizó hace unas semanas una fuerte pelea en plena calle con una familia. La riña fue grabada y viralizada en redes sociales por lo que desde ese entonces el actor ha sido criticado, hecho meme e incluso inspiró a una cumbia y hasta una piñata.

Por lo que en el estreno del show «Disney Myst» en el Foro Totalplay, la ex esposa del conductor Mary Paz Banquells y su hijo mayor, Diego Adame Banquells fueron cuestionados sobre qué piensan del nuevo escándalo de Alfredo Adame.

A lo que la actriz respondió que en su matrimonio nunca vivió agresiones por parte del ex-político: «A ese grado nunca pero bueno esto se ha ido desarrollando poco a poco, y pues todos lo odiaron pero nosotros ya no tenemos por qué opinar, nuestra vida es aparte».

Mientras que el hijo mayor del conductor comentó que él se enteró del video por sus amigos que lo etiquetaron en redes sociales, a lo que el joven respondió con una gran madurez comentando que su progenitor es adulto y sabe cómo lleva su vida: » él sabe como lleva su vida y nadie es quién para juzgarlo, él es una persona normal cómo cualquiera, que tiene problemas, a lo mejor lo agarraron en un mal día y pues pasó (la pelea callejera)».

Diego Adame no quiere ver a su papá, Alfredo Adame

En la entrevista, Diego Adame comentó que entre sus prioridades no está el tener una relación con su padre a quién no ve desde hace 4 años: » Estoy luchando, estoy trabajando, estoy estudiando, me estoy pagando la maestría y mi pasado se quedo atrás y ahí que se quede».

A lo que su mamá comentó que le gustaría que su ex-esposo se encuentre en la vida de sus hijos a los que aún les falta casarse y tener hijos: «que haya una reconciliación con los que él dice que no son sus hijos pero son sus hijos», concluyó la actriz.

Con información de En Cancha