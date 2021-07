México.- Lyn May nuevamente despotricó contra Chiquis Rivera por la serie de sensuales fotografías que comparte en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda. Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?.

No obstante, ni Chiquis Rivera o Danna Paola se han pronunciado respecto a las declaraciones que ha hecho la vedette.

La vedette no se limita en opinar sobre famosos de México, anteriormente señaló que Jennifer López y Madonna le copian sus outfits.

Mi vestuario es muy atrevido, pues es para mayores de 18 años. Tiene mucho erotismo y todas me lo han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate, Jennifer López tiene todos los mallones que me ha hecho Mitzy (su diseñador). Mitzy también le hace la ropa a Jennifer López, luego se le antoja mi ropa a ella y quiere otro vestuario como el mío.



