México.-Ryan Hoffman, hermano de Yoseline, estalló contra un reportero de “Ventaneando” que lo abordó en la calle para cuestionarlo sobre la vinculación a proceso de su hermana, mejor conocida en redes sociales como YosStop.

Fue el mismo “Rayito”, quien en redes sociales se dijo muy molesto con el periodista de Ventaneando, pues pese a que él le dijo que no estaba interesado en hacer ninguna declaración, el reportero siguió haciendo su trabajo; algo que al creador de contenido digital no le pareció bien.

“Amigos, les quiero contar una situación que viví. Fui a comer unos tacos y saliendo de ahí tenía que pagar el parquímetro y tenía el tiempo medido. En cuanto salí a pagar, llegaron los medios de comunicación; un medio y comenzaron a hacerme preguntas y a perseguirme de una forma super poco profesional”, explicó Ryan Hoffman en una transmisión que hizo a través de su cuenta de Instagram.

Ante lo que él consideró el acoso de la prensa, procedió a ingresar de nuevo al restaurante donde había comido para evitar los cuestionamientos de los comunicadores.

“Me metí de nuevo al lugar esperando que se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del lugar. Me querían forzosamente entrevistar y me hablaban de una mala manera”, se quejó Hoffman.

Aunque aseguró que tiene un gran respeto por los medios de comunicación, les pidió no ser impertinentes:

“Respeto que sean un medio de comunicación. Yo entiendo que es su trabajo pero hay formas de hacer las cosas, no puede ser que terminé pagando una multa por su culpa. Estuve cuatro horas en el lugar y después, cuando salgo que me digan, es que ese es tu trabajo, eres figura pública y tienes que declarar. Me dijeron tú en Internet siempre hablas, ¿por qué aquí no? Pero, ¿por qué estoy obligado a tener que darte una entrevista? ¿Por qué me persigues? Grabé un video de lo que pasó. Solo les quiero pedir un poco de respeto”, dijo Ryan.

Finalizó su mensaje pidiendo empatía para él y su familia, pues están viviendo una situación muy complicada:

“Bros, entiéndanme. Estoy viviendo una situación horrible, mi familia está viviendo una situación horrible de verdad es muy feo y preocupante y no puede ser que después de eso los medios de comunicación te estén pisoteando y tratando mal. Es muy feo para mi, para mi familia. Me da miedo con mi mamá, mi mamá no quiere ni salir de la casa porque tiene miedo que los medios de comunicación la aborden de la manera en la que ya la han hecho”.

