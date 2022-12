El intérprete de Si no te hubieras ido, he declarado que no le interesa quitarse la melena, pues así lo distingue desde su juventud, además que se siente cómodo con ella.

Marco Antonio Solís se separó en 1996 del grupo que lo catapultó a la fama, Pasaron casi 24 años de éxito rotundo, hasta que decidió seguir su camino como solista. Sin embargo en el 2021 y para sorpresa de millones de fans, la agrupación anunció el tan ansiado reencuentro con los integrantes originales.