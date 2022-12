Sin embargo esta postal no solo desató los halagos, también hubo alguien que puso el grito en el cielo por ver a su sobrina paseándose con ese hilito, así que Lupillo no se contuvo y frente todos le dijo, “Ponte ropa Chiquis”, dejando entrever que no le gusta que la hija de Jenni Rivera ande mostrando mucha piel.

Aunque lo cierto es que esta frase fue en tono de broma, ya que El Toro del Corrido y Janney se llevan muy bien, así que él quiso llamarle la atención de una forma muy divertida, pero siempre ha sido uno de sus familiares que más la apoya, por lo que sus palabras desataron las risas y demostraron la camaradería que hay entre ellos.