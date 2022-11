México.-Hace unos días Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reencontraron para celebrar la Navidad y pese a que se ve que la pasaron muy bien, también estuvieron envueltos en controversia por la ausencia de Alfonso Herrera.

Y es que, pese a que el actor no pudo estar presente en la reunión, a través de redes sociales escribió un mensaje con el que terminó con las especulaciones sobre su supuesta enemistad con sus ex compañeros de RBD.

Fue en la sección de comentarios de una fotografía que publicó Anahí en Instagram donde el actor dejó un comentario en el que aseguraba que le hubiera gustado estar con ellos en esta ocasión especial.

“Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”, escribió.

Como era de esperarse, la reacción de Alfonso Herrera causó controversia entre los fans de la agrupación, pues nuevamente le pidieron reunirse con los protagonistas de la telenovela más exitosa entre la juventud.

“Faltas tú, tienen que juntarse todos”. “¿Por qué no vas Poncho? ¿Por qué eres tan Rebelde? No seas así”. “¿Por qué no vas a ningún reencuentro? Que asistas no quiere decir que tengan que sacar disco o algo así, quisiéramos verlos juntos y ya”. “Me suena a excusa, así fue con la boda de Maite y en otras actividades relacionadas con RBD, te amo, pero te dejare partir, sigue tu camino y espero encuentres la Felicidad”, fueron algunos comentarios.

Pese a los comentarios, el actor decidió no hacer más declaraciones, aunque los fans continúan insistiendo en que se dé un posible reencuentro sobre los escenarios, por lo que todo parece indicar que ese sueño podría hacerse realidad el próximo 2023.

