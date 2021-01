México.-Recientemente un sobrino de Irma Serrano, «La Tigresa», aseguró que Poncho de Nigris le quitó dinero a su tía durante el tiempo «que estuvieron juntos».

Ante esta acusación, el influencer regiomontano decidió defenderse durante una entrevista en el programa Hoy.

«A mi me gustaría que esa persona le dé el micrófono a la señora y que le preguntaran por Poncho de Nigris, y si tocó un peso de algo de ella. Seguro que ella va a decir: ‘Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida’, porque nos vimos un mes que estuvimos dándole celos a Pato y luego ya regresó con el Pato», dijo.

Además, el también conductor se lanzó con todo contra el sobrino, asegurando que él podría estar vinculado en el supuesto robo.

« se adueño de ella, una mujer que estaba sola y se apoderó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si tenga dinero todavía. Pero yo no le toqué ni un peso. Pueden preguntarle a ella, seguro que va a decir: ‘Nunca le regale nada, nunca nada que ver’.

Yo me compro solo lo que tengo, no ocupo. Sí me sorprende mucho que me metan a mí en eso», agregó.

La verdad entre «La Tigresa» y Poncho de Nigris

En una entrevista íntima con Yordi Rosado, el influencer aseguró que Irma Serrano fue quien se acercó a él con la intención de darle celos a una ex pareja.

«Lo de ‘La Tigresa’, sí ella me buscó porque le quería dar celos a Pato porque él había estado en un Big Brother antes, entonces yo salí, otro regio, igual que el Pato, güerito, traíamos rayitos. Me hablan de una revista y me dicen: ‘Oye, trabajo con La Tigresa, te quiere conocer, pero va a estar toda la prensa’», recordó la estrella.

El actor mencionó que tenía pareja en ese momento, pero decidió acudir a la cita a pesar de la opinión de la prensa y el público.

