México.-Maribel Guardia regresó al teatro este fin de semana a la puesta en escena “Lagunilla, mi barrio”. Tras dos semanas del fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, la actriz pasa por un duro duelo que en su primera presentación hubo lágrimas.

“Las piernas me temblaban antes de venir, pero sé que Julián quería que yo estuviera aquí y debo hacerlo», dijo en un breve encuentro que tuvo con la prensa en las inmediaciones del recinto.

«Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco», añadió.

Julian Figueroa es también hijo de Joan Sebastián, quien falleció el 13 de julio de 2015. Las cenizas del intérprete de “Tatuajes”, canción que se dice le dedicó a Maribel Guardia, se encuentra en Juliantla, Guerrero, por lo que se cree que las cenizas del joven de 27 años serán llevadas a lado de su padre.

La actriz fue cuestionada si ya había pensando en la posibilidad de llevarlos restos de Figueroa a Juliantla a lado de las cenizas del «Poeta del pueblo», por lo que externó que ya lo ha platicado con su esposo (Marco Chacón) y aún no tienen una decisión concreta.

«Lo hemos conversado Marco y yo que, tal vez, alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito verdad… porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, pero ya lo pensaremos», destacó.