En una entrevista que brindó a Gustavo Adolfo Infante, Marta Guzmán confesó que no tenía química laboral con Laura G.

«Hay gente con la que tienes química y con la que no tienes química. En mi caso no tuve química con una persona y yo empecé a tener problemas en mi trabajo, y yo decía, pero por qué, o sea, si me cae bien Gustavo Adolfo Infante o no y mi chamba es trabajar contigo, yo trabajo contigo. Tienes que ser profesional, siento que ese tipo de cosas fueron las que empezaron a desgastar», puntualizó.

Sin embargo, la conductora negó que existiera un pleito como tal con ella.

«Sí, no nos llevábamos… no había química, y pues no la iba a haber. Obviamente a mí me empezaron a quitar tiempo, yo tenía mucho tiempo ahí y nunca había tenido problema con ningún compañero. Entonces trataron de manejar esto como un pleito que nunca existió, simplemente no nos llevábamos, pero no nos peleamos y lo digo en serio porque ella también lo ha aclarado», concluyó.

Con Información de Comunicado