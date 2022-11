México.-Luego de que se hizo viral un chiste de Platanito sobre la muerte de Debanhi Escobar, el comediante rompió en llanto durante un show porque, confesó, está pasando por un mal rato debido a las críticas que recibe en redes sociales. Además, a través de su cuenta de Instagram expuso una supuesta amenaza de muerte que recibió a causa de su humor.

A principios de este mes comenzó a circular en redes un video en el que se vio a Sergio Verduzco, Platanito, haciendo un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, lo que causó indignación entre muchas personas.

Debido a esto, el cómico confesó en uno de sus eventos en Canadá que está pasando por momentos difíciles. En el discurso que dio, rompió en llanto al agradecerle a su esposa por el apoyo que le ha brindado en los últimos días.

“Quiero dedicarle este show en especial a una mujer que está conmigo aquí a mi lado, día y noche, apoyándome, y diciéndome: ‘Cabr**, tu eres un buen hombre, tú no eres cule**’. Le dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, comenzó Verduzco.

Sergio continuó asegurando que con su chiste no buscaba burlarse de la muerte de Debanhi, sino “darle la vuelta” a lo que está pasando en el país. También argumentó que “yo no maté a esa niña”, dijo, por lo que el gobierno no debería ir contra de él, inclusive, exigió que los culpables del feminicidio de la joven sean capturados.

“El humor a veces es humor. Yo lo único que trato es darle la vuelta a la pinc** mier** que estamos viviendo, yo no me burlo de la muerte de nadie. Ustedes, cada uno de los que están aquí, no tienen tantita idea de lo que mi corazón siente de que me vengan a apoyar porque soy comediante, no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es que el pinc** gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”

En medio de su llanto, Platanito reveló que está a un paso de ir tras las rejas, pues habría personas que están buscando su encarcelamiento.

“Ustedes no lo saben, pero están así de quererme meter a la cárcel a mí. ¿Yo por qué, wey? Yo no la maté, yo nada más hice un pinc** chiste”

Aunado a ello, este 22 de noviembre, Sergio Verduzco denunció en sus redes sociales que, entre los mensajes que ha recibido, lo han amenazado de muerte.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a un hombre que dijo esperarlo con los “brazos abiertos”, pero con afilando dos cuchillos entre sí y en varias ocasiones haciendo alusión a que los utilizaría en contra de Platanito.

“Bienvenido a Tijuana, cabr***. ¿Cuándo quieres venir a burlarte de los niños?, ¿cuándo quieres venir a burlarte de los feminicidios, hijo de pe**? Aquí hay gente de verdad, respeta, ni a payaso llegas”

El hombre, quien aseguró tener respeto por los payasos, terminó su mensaje con las palabras: “Aquí en Tijuana te esperamos con los brazos abiertos. Te espero, pu**”.

A través de la publicación de este video, Verduzco aseguró que ha enfrentado las consecuencias del chiste “de humor negro” que dijo y que ha reconocido lo insensible que fue, pero “no he cometido ningún delito”, se leyó en su post.

