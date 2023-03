México.-Ante el próximo concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional el 19 de marzo, surgió una petición en internet para cancelar su presentación en la Ciudad de México por su pasado con el caso de Sergio Andrade.

A través de la plataforma chance.org, una persona identificada como Josefina Saldaña lanzó la petición dirigida hacia el Auditorio Nacional, Ocesa y Ticket Master, para cancelar el concierto de Gloria Trevi acusando que la cantante no puede seguir presentándose «de manera impune».

«Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en EE.UU.»., se lee en la descripción de change.org.

Según Josefina Saldaña, «la sociedad se ha dejado engañar pues Gloria Trevi», a quien acusó de hacerse pasar por feminista cuando en su pasado «explotaba menores de edad y era parte de una cadena de trata de personas».

La solicitante también puso en su petición un video del testimonio de Karla de la Cuesta, quien fue parte de las mujeres que fueron víctimas de Sergio Andrade, como ejemplo de su argumento para cancelar el concierto de Gloria Trevi el próximo 19 de marzo, incluso futuras presentaciones en escenarios y televisión.

La petición ya lleva 4 mil 763 firmas de las 5 mil que se necesitan. Hasta el momento ninguno de los promotores del concierto ni el recinto en el que se presentará Gloria Trevi han comentado sobre la petición de este grupo de personas que buscan cancelar por completo la carrera de la cantante.

El concierto de Gloria Trevi está programado para el 19 de marzo de 2023, a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional.

Con Información de Comunicado