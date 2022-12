“Ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel, y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo a través de una transmisión en vivo

Aseguró que luego de su separación con el padre de su hijo, lo único que desea es convertirse en una mujer fuerte, feliz y exitosa para su pequeño, por lo que aseguró que no ve justo las opiniones que dicen de ella, por lo que pide no juzguen y no opinen de su relación con Santa Fe Klan, pues los únicos que saben la verdad son ello dos.

“Quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo, no se me hace justo cómo están reaccionando muchas personas porque repito, no saben nada, no pueden juzgar ni opinar de algo, ustedes no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo y mientras nosotros nos respetemos y todo esté bien, no deben opinar…”, dijo Maya Nazor.

