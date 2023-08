México.-Peso Pluma se encuentra posicionado entre los primeros lugares de los top Mundial de las plataformas de streaming más populares del mercado gracias a su éxito Ella baila sola, colaboración con Eslabón Armado, pero también por La Bebe – Remix con Yng Lvcas, ambas canciones con millones de reproducciones.

A pesar de que la música regional mexicana parece encontrarse en uno de sus mejores momentos, aun hay usuarios en redes sociales que suelen menospreciarla y referirse de forma despectiva a sus intérpretes y a los fans de sus distintos subgéneros como los corridos tumbados o el norteño.

En esta ocasión, Peso Pluma defendió el género regional mexicano y llamó clasista a aquellos que usan palabras despectivas para referirse a los fans de los corridos.

Todo comenzó con un tuit del usuario @foguisaurio en Twitter en el que aseguraba no conocer a Peso Pluma y lo resaltaba con un meme en el que se llamaba nacos a los que sí conocen al intérprete de corridos tumbados: “Peso pluma o algo así, no sé, no soy naco”.

Estos comentarios no fueron tomados de la mejor manera por el intérprete de Por las noches, pues decidió citar su tuit asegurando que “no era naco, sino clasista”, algo que considera es mucho peor.

No eres naco, eres clasista que es peor 🙃 https://t.co/qZU4oHtO5b — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 20, 2023

Tras la respuesta de Peso Pluma, una joven se cuestionó: “Su punto es que te tiene que gustar ahuevo su música o eres clasista? Xd”, sin embargo, el artista cuyo nombre real es Hassan Emilio aclaró a qué se refería con su mensaje haciendo notar que el verdadero problema es la forma en la que demeritan el trabajo detrás de su música.

“NO. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd”, aclaró.

NO. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd https://t.co/0YrJ3zzCBX — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 21, 2023

