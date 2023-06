México.-Recientemente Peso Pluma anunció la salida al mercado de su primer álbum de estudio el cual llevará por nombre ‘Génesis’, el cuál rápidamente generó muchas expectativas por parte de sus seguidores.

Sin duda alguna, actualmente es uno de los cantantes más populares en todo el mundo, por lo que muchas personas tienen la duda de cuánto es lo que cobra el intérprete de corridos tumbados y en Internet hay muchas especulaciones sobre la cantidad, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la dicha por Julio Preciado, quien arremetió contra Peso Pluma y los corridos tumbados, pues los aseguró que los considera una corriente musical distinta y que no son parte del regional mexicano.

Dijo que no tenía nada en contra de ellos, pues admira el éxito que han logrado en tan poco tiempo ya que ponen el nombre de México en alto.

¿Cuánto cobra Peso Pluma, según Julio Preciado?

Afirmó que hacer corridos tumbados resulta barato porque solo se ocupan cinco músicos en promedio y las ganancias resultan millonarias y después de esto aseguró:

“Hasta económico es porque tienen un trombón, una tuba y dos armónicas. Qué fiasco, hasta económico es hacerlo (…) nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena.

Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos (…) Peso Pluma, lo último que supe es que pide 15 millones de pesos, cuánto va a cobrar en sus conciertos en México”.

Les pidió a los cantantes de corridos tumbados que no se consideren parte del género del regional mexicano aunque reiteró que no menosprecia su trabajo.

“Los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy pelado con ellos, pero que no involucren un género con otro. Que sigan triunfando, qué bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden (…) pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias”, dijo sin dudarlo.

Con Información de Comunicado