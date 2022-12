México.- Yordi Rosado rompió el silencio y por fin pidió disculpas a Sasha Sokol, tras hacer la entrevista a Luis de Llano, con quien la ex Timbiriche tuvo una relación cuando ella era adolescente mientras él ya rodeaba los 40 años. Por medio de un video en su canal de YouTube, el conductor indicó que le faltó sensibilidad y se disculpó con la artista, quien hace algunos días lo señaló por no tener empatía con ella y con las demás víctimas que han sufrido situaciones similares.

Después de que el ex productor de «Otro Rollo» estuviera envuelto en la polémica, la noche de este jueves hizo un en vivo en su cuenta de YouTube, en el que explicó que en un principio decidió no seguir hablando del tema, para así no afectar a terceros y el «proceso legal» que mantiene la cantante contra De Llano a quien acusó de daño moral, sin embargo tras el revuelo de días recientes, tuvo un momento de reflexión, por lo que ahora da su posicionamiento al respecto.