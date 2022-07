El actor lamentó no poder brindar información sobre el proyecto en el que colabora. Sin embargo, aclaró que será una producción en la que compartirá escenario con compañeros cercanos.

“Desafortunadamente no puedo decir qué es […] pero estoy muy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos […] no pude haber regresado en mejor proyecto que ese porque hay amigos y me siento tranquilo. Además, la producción me ha tratado increíble”, declaró.

Ante este anuncio, se generan algunas teorías sobre el posible proyecto que traerá de vuelta a Juan Pablo Medina al mundo de la actuación, ¿será que se aproxima otra temporada o película de La Casa de las Flores?

Con información de Excélsior