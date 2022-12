«Si los abogados en propiedad intelectual siguen investigando, siguen informándose, un pelele cualquiera que dice que es plagio ¿en qué se basa?», escribió en sus historias de la plataforma de Meta en la que tiene 917 mil seguidores. «Ya estuvo bueno, ¿no?», terminó su crítica, contestando a todos aquellos que no sólo la acusan por el presunto plagio del tema, sino que también se burlan de la situación que hasta la ha hecho iniciar una demanda millonaria en contra del artista que está reclamando la canción.

Este mensaje lo complementó con un un comentario en Twitter en tono sarcástico. «A los haters habladores no les gustó el mambo, ¿verdad?», escribió la artista que se dio a conocer en «Enamorándonos» como una de las concursantes. Y es que a pesar de que la canción es todo un éxito, Bellakath no se ha salvado de las críticas de los usuarios de internet, pues no sólo juzgan su música, también sus looks y hasta su apariencia física, ya que se ha hecho algunas cirugías estéticas.