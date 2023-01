Redes.-Desde el 2022, Rosalía y Rauw Alejandro han sido una de las parejas más mediáticas. Ambos han compartido su historia de amor con sus fans a través de las redes sociales, mostrando lo felices que son juntos.

Sin embargo, Rauw ha revelado recientemente que, a pesar de su amor, también pelean con frecuencia; pero han encontrado una forma de lidiar con estas situaciones en el estudio de grabación, donde encuentran una química única. A pesar de los altibajos, la pareja sigue feliz y unida.

ADVERTISEMENT

«Peleamos un poco, pero en el estudio tenemos una química loca, yo la entiendo ella me entiende», dijo en entrevista con la revista «¡Hola!».

View this post on Instagram

El cantante reveló que, desde que comenzó a relacionarse con la llamada «Motomami», la inspiración ha sido más intensa que nunca y ha creado varias canciones con su participación.

«Te inspira tu pareja, y viceversa también, es una mezcla de todo. A veces voy al estudio y ella está haciendo algo y le digo ‘oh, pon esto’, o ella a mí ‘pon esto otro'», aseguró.

View this post on Instagram

Finalmente, la pareja se ha mantenido unida pese a haber tenido que lidiar con los problemas que surgen de estar juntos debido a sus temperamentos apasionados. Ahora, han demostrado que pueden superar estas dificultades al hacer un viaje juntos a Japón, disfrutando de su tiempo juntos.

Con Información de Comunicado