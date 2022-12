México.- El actor y cantante Pee Wee lleva una larga trayectoria como actor y cantante, quien tuvo sus inicios en el grupo Kumbia Kings; ahora, se encuentra dentro de los 2000′s Pop Tour en México, en el que también se participan otros cantantes.

Actualmente, cuenta con 33 años y en Instagram, por ejemplo, cuenta con poco más de 855 mil seguidores, que lo apoyan desde los comienzos de su carrera musical.

La revista TVNotas publicó este martes que el cantante se casó hace tres años con su mánager, de 47 años. Agregó que la pareja que radica en Texas, no quiere que su relación sea muy pública o estar expuestos a los medios de comunicación.

“Para que se ahorre la revista, Pee Wee y Pepe Rincón llevan 5 años juntos, dos como novios y tres de casados. Viven en Texas para poder ocultar su relación por la imagen del cantante. A Pee Wee siempre le gustó Pepe pero cuando se conocieron el mánager tenía pareja”, compartió una internauta.

Actualmente, Pee Wee y Pepe viven en McAllen, Texas (Estados Unidos), donde combinan su vida personal y profesional.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido un comunicado o un comentario sobre la nota publicada acerca de su relación sentimental.

La homosexualidad de #peewee @PeeWeeMusic no es relevante Doña Carmelita, es como cuando leo tuits donde dicen que usted es hombre.

La gente no vale más ni menos por sus preferencias sexuales, el muchacho es discreto y no le hace mal a nadie, no me decepcione. https://t.co/NjWddMfN7f

— Sin Miedo A Opinar🎙 (@opinar_sin) December 6, 2022