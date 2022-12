El jueves 22 de diciembre, Pedro Sola sorprendió a sus compañeros de Ventaneando y televidentes al revelar que la Virgen ya le había hablado, ¿será que el conductor es un santo?

Los comentarios de Pedro Sola surgieron después de que Tefi Valenzuela de 32 años de edad confesó que estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe.

Pedro Sola destacó que a veces le habla la Virgen de Guadalupe, e incluso confesó que una vez lo hizo y lo tiene muy presente.

“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”

De inmediato, sus compañeros comenzaron con las burlas de incredulidad e incluso Daniel Bisogno destacó: “Te haces como el que la Virgen te habla”, insinuando que eran mentira las palabras de su compañero.

Sin embargo, Pedro Sola reafirmó que en una ocasión la Virgen le habló por lo que les pedía a sus compañeros no hacer burlas.

“No me hago, un día me habló así que”

Daniel Bisogno de inmediato le cuestionó qué le había dicho la Virgen, pero Pedro Sola prefirió guardar silencio y señaló que luego hablaban.

Pedro Sola está de acuerdo que se creen nuevas canciones para la Virgen

Tefi Valenzuela confesó que próximamente estrenará un nuevo sencillo que le compuso a la Virgen de Guadalupe y que será un rap.

Ante las dudas de los compañeros de Ventaneando sobre estas versiones que se crean para la Virgen, Pedro Sola destacó que el próximo año Tefi Valenzuela podría cantarla el 12 de diciembre en la Basílica.

“¿Qué raras cosas suceden verdad? Te aseguro que el año que entra para el aniversario, el cumpleaños de la Virgen le va a ir a cantar su rap”

Sin embargo, Mónica Castañeda le pidió a Pedro Sola que no diera ideas, poniendo en duda el rap que creó Tefi Valenzuela para la Virgen.

Pedro Sola se defendió asegurando que todavía faltaba un año.

Pero, Daniel Bisogno reviró a su compañero al señalar que los cantantes no van a dejar de hacer cosas raras con las canciones hasta que la Virgen se levante y comience con las bofetadas.

“Hasta que no se les levante un día la Virgen de veras y empiece a bofetear gente, hasta mi Itatí le podría tocar un revés”

De inmediato, Pedro Sola destacó que a él le parecía buena idea que se crearan nuevas canciones; ya que de esta manera se acercaba la Virgen al pueblo.

“Esta bien porque así la imagen de la Virgen que puede ser una cosa tan lejana se acerca mucho más al pueblo”

Daniel Bisogno puntualizó que: “no hay que humillarla de esta manera”. Pedro Sola le respondió señalando que eso no es así: “No sé humilla a la Virgen, de esta forma se honra”.

El conductor no se quedó callado y aseguró que solo porque la Virgen no dice nada, se cree que ya se puede hacer lo que quiera.

“Nada más porque no va a contestar, porque es una morenita y tiene mucha clase, pero nosotros le diríamos cállate”

