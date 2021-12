México.-Tras 25 años al frente de Ventaneando, Pati Chapoy sorprende al revelar que hace un tiempo pensó en la posibilidad de retirarse y que hasta seleccionó a la conductora que sería su sucesora. ¿Se trataba de Inés Gómez Mont?

Fue durante su plática con el Escorpión Dorado, para la emisión de Al Volante, que Chapoy relató que años atrás tomó la decisión de qué famosa periodista y conductora de espectáculos se quedaría como titular de Ventaneando cuando ella tuviera que abandonarlo.

“Es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: ‘¿Estás dispuesta? ¿Te interesa?’. [Me respondió] ‘Sí, sí me interesa mucho’”, comentó la periodista.

Aunque el comediante barajeó como opciones a Gómez Mont, Atala Sarmiento y Aurora Valle, quienes en diferentes momentos formaron parte del elenco de conductores de Ventaneando, Pati reveló que su elección era… ¡Jimena Pérez “La Choco”!

“Pero, Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid”, explicó la icónica conductora sobre lo que “arruinó” sus planes.

Si bien, Chapoy afirma que “La Choco” tiene las “puertas abiertas” en Ventaneando, es muy poco probable que regrese a México, ya que se encuentra muy bien, al lado de su esposo, Rafael Sarmiento, y sus hijos, en Madrid.

¿Qué hará Pati Chapoy tras salir de “Ventaneando”?

Aunque, en más de una ocasión se ha rumorado que próximamente Pati Chapoy dejará de conducir Ventaneando, ella continúa al frente. Sin embargo, le reveló al Escorpión Dorado que, cuando eso pase, hará otras cosas en la televisión o medio artístico.

“Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias, no quiere decir que vaya a quedarme yo con manos cruzadas y me voy a poner a tejer y a pintar mi casa, no. Yo quiero seguir haciendo cosas”, sentenció.

Seguramente para que Chapoy deje el programa que creó y ha dirigido durante 25 años falta mucho tiempo, así que sus fanáticos pueden estar completamente tranquilos.

