México.-Pati Chapoy impactó al mostrar su figura a sus 73 años dejando sorprendidos a todos por lo bien que se ve, y generando muchos comentarios, entre los que destacan comparaciones con Maribel Guardia, por lucir irreconocible.

La conductora de espectáculos es sin duda una de las figuras más importantes en la actualidad, al ser la líder de ‘Ventaneando’ desde hace más de dos décadas, en las que se ha mantenido vigente y siendo relevante.

Sin embargo, aunque la mayoría del tiempo se le presta atención a su trabajo, por la larga trayectoria que posee, en esta ocasión ha dado de qué hablar por mostrar su figura, y es que ha impresionado por la forma en la que luce a pesar de la edad que tiene.

Y es que ahora es la prueba de que la edad no es lo que importa, sino la actitud para mantenerse muy bien, lo que se refleja en su cuerpo y en su aspecto físico en general.

Fue con un body con el que se lució en esta ocasión, y aunque al llevarlo usaba una falda encima, posteriormente se viralizó un video en el que aparece sin esta, generando muchos comentarios.

«Que tal el cuerpazo», «Y que soporten los que no soportan», «Ni a mis 27 años estoy así”, “ok, pero ¿por qué no se habla de lo bien que se ve?”, “Pati, no te conocía así”, “Cuidado Maribel, ha llegado Pati a quitarte la corona” y “Se ve mejor sin la falda”; son algunas de las reacciones que han tenido los usuarios de internet en diferentes redes sociales.

La también periodista limitó los comentarios después de unas horas,

al notar que mucho se hablaba sobre su figura y no sobre lo que principalmente quería reflejar, que en un inicio se trataba de algo cómico.

Sin embargo, a pesar de ello, continuó robándose las miradas del público al recibir más de 11 mil ‘me gusta’ en la publicación que hizo, y de que el video fuera compartido en redes sociales alternas a Instagram.

Actualmente cuenta con más de 245 mil seguidores en su cuenta de la red social en la que lo compartió, razón por la cual ha sido tan popular el video, pues a pesar de no recibir tantos ‘me gusta’, las reproducciones fueron muy relevantes en el mismo.

