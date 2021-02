México.-Varios famosos han destapado su interés por la política: actores, actrices y comediantes buscan un cargo político en las próximas elecciones.

Recientemente, en redes sociales circuló la imagen de la conductora de espectáculos Pati Chapoy como precandidata del PRI para la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, algo que llamó mucho la atención de los cibernautas.

Como era de esperarse, la conductora recibió severas críticas en su contra. Por ello, la titular de Ventaneando rompió el silencio, compartió la imagen y aclaró que todo se trata de una publicación falsa.

«Obvio es fake… saludos”, escribió la periodista ante la duda de algunos de sus seguidores.

A Pati Chapoy le ofrecieron puesto en la política

En la emisión de Ventaneando del 11 de febrero, Pati Chapoy reveló que sí le ofrecieron un puesto político.

«No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado, platicando con x personaje, así de: ‘¿No te gustaría ser diputada?’. Por supuesto que no, es una vergüenza que te lo pidan», contó la titular del programa.

Tras esta revelación, Pedrito Sola señaló que «es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece y, si me lo ofrecen, diría absolutamente que no. Todos son unos bribones».

Luego, Pedrito Sola aclaró los rumores que existen sobre su cercanía con Colosio: «Lo más cerca que estuve yo de Colosio fue a dos cuadras de Gayosso cuando estaba tendido el cadáver y me llevaron de acarreado. Entonces, de repente alguien inventó que yo era cercano».

Sobre la incursión de algunos famosos en el panorama político, Chapoy dijo que «es una burla» y Mónica señaló que esto «habla del país que tenemos, de la cultura política que tenemos, de cuanto nos hemos equivocado».

Con Información de Agencia