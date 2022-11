ADVERTISEMENT

“En una casa donde vivíamos hace muchos años, cuando yo acabamos prepa y estaba estudiando, me tocó hacer un turno de escuela en la tarde, entonces no iba en la mañana. A veces me quedaba en las noches trabajando mis tareas para el día siguiente y me tocó más de una vez que de pronto se soltara el radio de la casa que estaba en el piso de abajo”, declaró el hijo de Pati Chapoy.