México.-Lupita Jones decidió defender a Verónica Castro luego de que le actriz subiera un par de imágenes en las que aparece utilizando un filtro de belleza.

Como sabes, dichos filtros cambian algunas facciones del rostro, por ejemplo, pueden aumentar los labios o dar la ilusión de una nariz más respingada.

Al respecto, la modelo señaló que la sociedad suele ser muy estricta con las mujeres en el aspecto físico.

«El medio público es muy cruel con las mujeres. Parece que es un pecado envejecer y a mí me encanta que Verónica Castro se proyecte y se presente cómo es, con su edad, con el paso de los años que todos reflejamos siempre», puntualizó.

Jones agregó que ella no tendría problema con dejarse las canas, pues viene de una familia de “cabeza blanca”.

«Me molesta que a nosotras las mujeres se nos juzgue y castigue por tener canas, por tener arrugas, por subir de peso, porque estás vieja (…) Llegado el momento, yo creo que sí (me dejaría las canas), o sea, yo vengo de una familia por parte de mi mamá en donde todos son de cabeza blanca», comentó.

Finalmente, la modelo aseguró que no se sometería a una cirugía, en especifico a la de reconstrucción vaginal, tal y como lo había mencionado Maribel Guardia hace tiempo.

«No… no me hace falta, no creo que genere un cambio en mi percepción hacía mí ese tipo de intervenciones», concluyó.

Verónica Castro ha sido víctima de un sinfín de críticas en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que aparece con filtros de belleza, sin embargo, la actriz prefiere ignorar los comentarios que vienen por parte de los haters.

