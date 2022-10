Actualmente, Lionel Dahmer se encuentra nervioso y alterado debido a que los fanáticos de su hijo se han presentado en su residencia ubicada en una zona rural de Ohio, de acuerdo con el informe.

El cuidador de Dahmer, quien solo fue identificado como Jeb, le mencionó a The Sun que tomó la decisión de armarse para protegerse debido a toda la exaltación de las series.

“Por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado por ninguno de estos programas en Netflix. He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto debido a todo el caos que se está produciendo y las historias que hemos visto», señaló.

“Lionel y su apoderado están recopilando información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix”, agregó que ‘hubo cero cuidados en absoluto sobre el bienestar de Lionel’.

También mencionó que no ha visto la nueva serie de Netflix completa, sin embargo, considera que Lionel Dahmer no fue reflejado justamente.

“Lionel era un padre muy cariñoso. Sólo trataba de hacer lo mejor en un momento de incertidumbre. Piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que debe ser pública está ahí en su libro. Todo lo demás es romantizado y proporciona atención a los detalles que no son hechos probados. Cuando le pregunté a Lionel qué quería que le dijera a la gente, me dijo: ‘Todo lo que tengo que decir está en mi libro’. Pero hasta ahí llega”, mencionó el cuidador.

