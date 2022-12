“Mis niñas, estoy muy feliz, muy contenta, y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá fue culpable. Estoy bien agradecida con Dios porque sabía que no se iba a quedar impune”, explicó.

“Con todas las letras lo puedo decir, el fallo es condenatorio. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena”, mencionó entre lágrimas la también influencer.

Finalmente, Araceli Ordaz invitó a sus seguidoras que se encuentren pasando por una situación de violencia como la que ella vivió a que no se queden calladas y denuncien, ya que sus vidas corren peligro.

“Decirles que no se dejen, que no se queden calladas y mientras todos sus problemas los dejen en manos de Dios, de la Virgen, de lo que crean. Yo creo que habrá justicia divina siempre. Siempre prevalece y la verdad siempre sale a la luz. No se queden calladas”, señaló Araceli Ordaz.

Con Información de Comunicado