México.- Durante la primera semana de julio el comediante mexicano Paco de Miguel, conocido por sus parodias de personajes femeninos, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales unas fotografías donde apareció transformado como Champagne Tears para su participación en La más draga. Días más tarde acudió al programa de Paolita, Kimberly y Wendy, mejor conocidas como Las Perdidas, en el canal de YouTube, La Saga.

Paco es un creador de contenido de 24 años, famoso por hacer imitaciones de mamás, chicas y chicos adinerados, así como maestras de primaria en situaciones cotidianas. Hasta junio de 2022 contaba con 1.8 millones de seguidores en Instagram y más de 6.7 millones de fans en TikTok.

Tras su participación en el conocido programa de YouTube, Paco compartió fotos y videos de cómo fue su proceso de caracterización: “Mi transformación drag, gran fan de este arte. Bautizada como Champagne Tiers por Letal, me la pasé increíble viviendo la fantasía al mil”, redactó.

Sin embargo, su participación en el programa caracterizado como drag queen fue duramente criticada por un sector de sus fanáticos, quienes lo tachaban de querer colgarse de este tipo de acciones para generar simpatía entre la comunidad LGBTQ+.

“Nomás por querer encajar en todos los ámbitos, solo pierdes tu estilo”. “Un seguidor menos”. “La esencia de Paco de Miguel no necesita más que un suéter de señora, una peluca mal peinada, un poncho de señora”. “¡Paco, no ocupas esto en tu vida! Eres espectacular en lo que has hecho siempre”. “Tus personajes imitando son geniales, esto no me gusta, mi humilde opinión; eres un fregón, no necesitas esto”. “Extraño al Paco de antes”. “Decepción total”, fueron algunas reacciones recuperadas en la caja de comentarios de Facebook.

Tras las múltiples críticas negativas, el cómico mexicano respondió de manera irónica por medio de su cuenta personal de Facebook: “Amo la gente bien confundida sobre lo que es el drag” y “Que risa que se ataquen de esa forma”, redactó.

Pese a las incesantes críticas en redes sociales también hubo miles de fanáticos del creador de contenido mexicano quienes defendieron a su personaje: “Tienes mucho talento, tú puedes hacer lo que se te antoje porque todo lo haces muy bien”. “Pura gente mensa que ni sabe que es el drag y lo confunde con género o sexualidad cuando es una expresión artística”, son algunas reacciones en defensa de Paco de Miguel.

El personaje drag de Paco de Miguel se llama Champagne Tears, ese nombre fue creado por Bernardo Vázquez también conocido como la famosa Letal. El personaje del cómico mexicano es una chica pelirroja, con pestañas largas y sombras muy cargadas en los ojos.

Cabe recordar que no es la primera persona a quien la famosa Letal, transforma en una drag queen. En el pasado ya había hecho este mismo proceso con la periodista Adela Micha. Previamente, Paco de Miguel dio a conocer que su personaje, Champagne Tears, tendría su debut el viernes 8 de julio de 2022.

Por otro lado el personaje encarnado por el famoso diseñador mexicano, Bernardo Vázquez, siempre se ha caracterizado por tratar de imprimir su estilo drag en otras de las personalidades de la farándula mexicana como Roberto Carlo y Mario Aguilar.

El fenómeno drag se ha convertido en una tendencia entres algunas celebridades mexicanas como Lucía Méndez, Erika Buenfil y, ahora, Paco de Miguel quienes a pesar de las críticas no temen caracterizarse para mostrar su apoyo con algunos de sus seguidores que son parte de la comunidad LGBT+.

Mi transformación drag, gran fan de este arte❤️ mi mayor admiración, bautizada como Champagne Tiers por @soyletall pic.twitter.com/gXtinemJor — Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) July 5, 2022

Con información de Infobae