México.- Eduardo Yáñez volvió a protagonizar una situación tensa con la prensa.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo que provocó su enojo fue una pregunta basada en un rumor en torno a una nueva telenovela de Televisa.

Recordemos que en 2017, el actor de 60 años le dio una cachetada a Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, durante una alfombra roja de un evento en Los Ángeles.

¿Por qué se enojó ?

Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría y Grupo Radio Fórmula, le preguntó a Eduardo Yáñez si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de Si nos dejan, el remake que prepara Televisa, basado en Mirada de Mujer .

El rumor nació a raíz de una columna publicada por Alex Kaffie, quien aseguró que el actor ‘le hizo el feo’ a Minor y pidió su salida del elenco.

«¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el pito o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes», respondió Yáñez con una clara molestia.

«Haz tu pinche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?», agregó.

