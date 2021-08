Estados Unidos.-Larry Hernández ha puesto en alerta a sus millones de seguidores luego de que él mismo revelara que se encuentra en delicado estado de salud desde hace unos días a causa de Covid-19.

Fue el propio Larry quien compartió varios mensajes en sus historias de Instagram en los que pidió a sus segudors oraciones por su estado de salud ya que al parecer no se ha podido recuperar del todo.

Reveló que toda su familia ha estado contagiada desde el 23 de julio, ha sido su hijo Sebastián quien ha mostrado los primeros síntomas, a éste le siguió su esposa Kenia Ontiveros, después él salió positivo a Covid-19 y finalmente Daleyza, Olivia y Gary.

El intérprete de “El Baleado” dijo: “Todos están bien gracias a dios, pero yo sí estoy muy mal”, y detalló que ha pasado muy mal las últimas noches y tiene muy afectados sus pulmones.

“No estoy bien familia, sólo les pido que oren por mi salud“, se puede leer en algunos de los mensajes que ha compartido. Además reveló que no había querido comentar nada pues no quería preocupar a su madre pero “esto no lo puedo detener“.

Él se encuentra conectado a un concentrador de oxigeno y reposa en su casa, pero desafortunadamente sus pulmones no están respondiendo como se espera.

“Con la ayuda de sus oraciones y Dios todopoderoso saldremos de esta familia, los quiero y hasta pronto”, finalizó.

