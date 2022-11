Gustavo Adolfo Infante le ganó la demanda a Gabriela Spanic, pero no hay dinero

Durante tres largos años, Gustavo Adolfo Infante y Gabriela Spanic estuvieron en una pelea legal, la cual tuvo una resolución a favor del conductor.

Ahora, Gabriela Spanic, de 48 años de edad, debe pagar un monto de 193 mil 399 pesos a Gustavo Adolfo Infante.

La actriz ya admitió que no cuenta con recursos legales para ir en contra del conductor, por lo que ahora pide saldar la deuda en especie.

Gabriela Spanic quiere pagarle a Gustavo Adolfo Infante con un auto usado, modelo 2006, con un valor de 35 mil pesos.

Gustavo Adolfo Infante no va aceptar el pago y exige los más de 190 mil pesos

El ofrecimiento de Gabriela Spanic a Gustavo Adolfo Infante para saldar la deuda, fue totalmente rechazada por el periodista.

Durante el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante asegura que no puede aceptar el auto, pues ya había prometido esa cantidad a una asociación para niños con cáncer.

“Yo no puedo hablar de esta persona, porque tengo una orden de restricción, pero por su puesto que no (…) No lo voy aceptar porque ese dinero lo queremos íntegro, peso sobre peso, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer”

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Gustavo Adolfo infante no quita el dedo del renglón y exige el dinero en efectivo, pues ya tiene planes con él.

También arremetió contra Sergio Mayer, quien apoyó e incitó a Gabriela Spanic para que siguiera con la demanda en contra de Gustavo Adolfo infante.

“Sergio Mayer en su afán de protagonismo, de quererme atacar le dijo que iba ganar. Sergio Mayer también me tiene demandado y tiene demandado a Grupo Imagen, nos veremos en los juzgados, pero ya te gané una vez”

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Hasta el momento, Gabriela Spanic no ha hablando de la demanda que Gustavo Adolfo Infante le ganó, pero el periodista no piensa ‘dar su brazo a torcer’.

Con información de SDPnoticias