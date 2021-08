Octavio Ocaña, quién saltó a la fama al dar vida a Benito Rivers en la serie de comedia Vecinos, decidió ponerle un alto a las críticas que recibe su novia Nerea Godínez en redes sociales por parte de aquellos cibernautas que la acusan de estar con la estrella juvenil por la fama que goza a su corta edad.

La polémica comenzó cuando el actor de Televisa compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece dándole un beso a su amada. Horas más tarde, Octavio compartió un par de capturas de pantalla con los mensajes que recibió por parte de algunos de sus detractores, en los cuales se puede leer como acusan a la prometida del actor de estar con él por fama y dinero, insinuando que el amor entre ellos no es real.

Sin ofender a sus seguidores, el actor de 22 años expuso a las personas que atacaron a Nerea Godínez, e incluso hubo a quien le contestó de manera sarcástica. «A mí no me molesta porque yo a esto me dedico, yo solito me ching* con mi nariz, me encanta molestarme con mi nariz, entonces no tengo ningún problema. Si me molestara ya me hubiera operado, pero si van a hacer este tipo de comentarios, pues yo creo que tenemos todos de estos , ¿no?», declaró el prometido de Nerea Godínez.

Nerea Gómez es novia de Octavio Ocaña desde febrero pasado.

con información de La verdad Noticias