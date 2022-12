“Sinceramente lo que digan o hagan no me va a ser sentir menos, yo sé lo que valgo, yo sé lo que hice para salir adelante… Así la opinión de les demás personas sean diferentes, esto es lo que yo pienso, porque yo sé cuánto me costó para estar aquí y lograr lo que tengo”, comentó.

Por otra parte, recalcó que se encuentra harto de que lo acusen de que engañó a Yeri Mua con Odalys Velasco, quien aseguró que se encontraba en su casa cuando él le fue infiel a su ex y besó a otra chica en el Yaki Fest.

Sin embargo, declaro que gracias a esa polémica pudo conocer a Odalys a quien agradeció por estar en estos momentos a su lado otorgándole su amistad.

Finalmente, “Paponas” aseguró que ya no hablará más sobre este tema y que las cosas que tenga que arreglar las hará en privado.

“El tiempo va a decir todo, el tiempo pondrá todo en orden y va a decidir qué es lo que va a pasar con cualquier persona y creo que la gente se va a dar cuenta por sí sola de la realidad”, comentó.

Con Información de Comunicado

​