“Estuve muy enamorada de él. Diré que es una de las cosas más difíciles que he hecho, la decisión más difícil que he tomado fue alejarme; porque estaba locamente enamorada de él, éramos divertidos juntos. No fue una relación sexual porque no voy a engañar a mi esposo”.

Kirstie Alley

Para 1991, el protagonista de “Pulp Fiction” se casaría con Kelly Preston, aunque Kirstie confesó que, para ese momento, seguía coqueteando con su compañero, pero fue la propia esposa de Travolta quien le pidió detenerse y ese fue el final de la “aventura” entre ambos.

Un difícil año de pérdidas para el actor

En 2022, John Travolta tuvo que despedir a dos de sus más grandes amigas, ya que no sólo afrontó la pérdida de Kirstie Alley, sino también la de Olivia Newton-John, quien falleció el pasado mes de agosto y con quien protagonizó el clásico musical “Vaselina”.

Sobre la triste noticia de la muerte de Olivia Newton-John, el actor publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor y amoroso mensaje a la actriz:“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”

Hasta el momento, se conoce que Alley falleció de cáncer y se informó que “estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su alegría interminable de vivir y de cualquier aventura que le espere. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíbles”.

Con Información de Comunicado