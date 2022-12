México.-Daddy Yankee se encuentra en pleno tour mundial de despedida y en su arribo a Méxicotocaría durante 3 noches, por lo que muchos estaban deseosos de ver al ‘Big Boss’. Uno de ellos fue Luisito Comunica, quien compró entradas para el concierto, pero se llevó un gran chasco al darse cuenta que fue estafado. Su testimonio se volvió viral en TikTok.

La despedida del ‘Big Boss’

Tres noches seguidas desde el Foro Sol tendrían paralizado al DF con la presencia estelar de Daddy Yankee y lo obtención de las entradas fue un completo caos donde miles de miles de personas se quedaron sin obtener un boleto, como fue el caso de Luisito Comunica quien tuvo que recurrir a la reventa para poder disfrutar del cantante boricua.

“Llegamos temprano, para variar, que bueno… conseguimos boletos de última hora, muy caros y es que va a ser el último concierto de Daddy Yankee en un buen rato, así que va a estar muy bueno, estamos muy emocionados”.

Todo estaba bien, hasta que llegaron a las puertas del recinto y se enteró que tanto él como su acompañante fueron estafados por la plataforma donde obtuvieron los tickets:

“Amigos, vaya situación desafortunada, compramos boletos fraudulentos, nos súper estafaron en una página que se llama StubHub, no usen esa página porque eran falsos. Nos confiamos. Los vendieron bien caro, 500 dólares cada uno. Muy chafa, mal”, dice el mexicano prefiriendo sonreír en vez de mostrar amargura al lado de Ary Tenorio, su novia.

Pero, finalmente, todo terminó bien para Luisito Comunica quien gracias a @leodelao consiguió ingresar al concierto desde uno de los palcos donde pudo disfrutar a lo grande de los más grandes éxitos de Daddy Yankee.

Sin embargo, cuando el video se hizo viral en TikTok e Instagram, miles de usuarios le echaron bromas, pero también le dieron algunos consejos: “solución, no comprar en reventa, no comprar en tours que te incluyen el boleto”, “he comprado en StubHub antes y cero problemas”, “pero ¿qué son 400 dólares para Luisito? Como comprar un caramelo para mí”, “yo quisiera reírme así si pierdo 3 mil dólares”, “bueno, Luisito, no te perdiste ni una canción”, “por no comprar en la preventa con el banco que tiene la exclusiva”.

