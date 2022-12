México.-La mañana de este viernes 16 de diciembre se viralizó el video de la pelea entre Wendy Guevara y Paola Suárez, Las Perdidas, y horas después revelan por qué comenzó el pleito.

En el video que circula en redes sociales se pueden ver a las integrantes originales de Las Perdidas ‘trenzadas’ del cabello, mientras gente a su alrededor trata de separarlas y les piden que ya paren la pelea.

Y aunque en las imágenes no se alcanza a ver la cara de las influencers guanajuatenses, fue la propia Wendy Guevara quien confirmó su pelea con Paolita, y contó que terminó cortada, sin uñas y ‘pelona’, aunque aseguró que nadie le ha ‘roto su ma…’.

La tarde de este 16 de diciembre, Wendy realizó un en vivo a través de su canal de YouTube en el que contó los detalles de su pelea y los motivos por los que comenzó.

“Ayer nos jaloneamos de los pelos la Paola y yo bien sabroso… ya saben que la Paola no se deja y yo tampoco”, comenzó a contar Wendy.

De inmediato, la leonesa empezó a recibir comentarios de sus seguidores, quienes le echaban carrilla diciéndole “boxeadora Wendy”, Wendy Goku Guevara”, aunque hubo a quienes se alegraron de que la ‘desgreñaran’.

“Carmelo ya merecía su media hora de karate”, le escribieron a Wendy, pero con una risa sarcástica contestó: “No he conocido quien me rompa mi ma…”.

Pese a que se peleó con su amiga de años, Wendy no le dio importancia al hecho, pues no es la primera vez e incluso aseguró que fue más el mitote que armó la gente alrededor.

Nomás nos jaloneamos los pelos las dos bien padre, porque pues Paola y yo siempre hemos hecho eso, ya hace mucho nos habíamos jaloneado así, la ‘Patas’ y yo y pues la verdad ya saben, de todos modos le hablo y ella me habla a mi también”.

Sin embargo, tal parece que Wendy se llevó la peor parte, pues confesó en su video en vivo que se le cayeron muchas extensiones, se le ‘tronaron’ las uñas y hasta tuvo cortadas en los pies.

“Miren mi uña por agarrarle el pelo a la maricona y obviamente las extensiones se me cayeron muchas, pues ya saben pelona, ahorita ando más pelona”, dijo sin perder el buen humor.

“Nos agarramos de las greñas, la verdad ni me dio ni le di pu… a la ‘Patas’, nos jalamos del pelo, ¿les digo algo? yo creo que fue más el arguende que toda la gente hizo que se nos amontó toda la gente y la más dramática y las más escandalosa de todo fue la Evelin, porque lloró”, agregó la más famosa de Las Perdidas.

Pese a que Wendy no le dio tanta importancia a su pleito, sí aceptó que no es algo de lo que se sienta orgullosa.

“Como agarré a la Paola, se me tronaron todas mis uñas, me quedé yo sin uñas, siempre me ha pasado eso, antes que me peleaba mucho, pero la verdad no es para mi un orgullo andar diciendo que una se anda peleando”.

“Es horrible pelearte y que traigas uñas de acrílico es lo más feo que te puede pasar, porque te arden todos los dedos por la carne viva”.

Wendy aprovechó para aclarar que no se había tratado de un pleito por un hombre, pues hubo versiones que incluso aseguraron que Guevara besó a Christian, el novio de Paolita, y por eso había comenzado la riña.

Explicó que invitó al tiktoker Daniel Fraga y a un amigo de él al evento que tuvieron la noche de este jueves en un antro en Guadalajara, pero debido a que estaban alcoholizadas Paola se enojó con el invitado de Wendy y ella quiso parar la bronca y comenzaron los jalones de cabello.

“Andábamos borrachas todas, no nomás Paola, todas andábamos bien pedas porque ya habíamos estado tomando desde muy temprano, bueno en el camerino, Paola empezó a alegar con Daniel, que porque Daniel le sacó la lengua… ya ven que la Paola no se deja, y yo tampoco”.

Dijo que empezaron a discutir, y luego comenzaron los manoteos y los jalones de cabello, pero las botellas y cervezas que tenían en la mesa se cayeron con los jaloneos.

“Empezamos a alegar y a manotear y nos jalamos del pelo, entonces en cuanto nos jalamos del pelo, de la mesa se caen todas las botellas y se quiebran y que me cortó todos los pies”, detalló mostrando su el vendaje en uno de sus dedos, mientras que Paola se quejó de dolor en el cuello.

Contó que cuando iba para su camerino empezó a ver sangre en el piso, hasta que se dio cuenta que se había cortado los dedos de los pies, fue cuando su amiga Evelin comenzó a llorar y a gritar que había que llevarla a la Cruz Roja.

“La verdad no me da alegría andar con esas mama… que ya lo habíamos hecho Paola y yo en otras ocasiones. Una vez en Yucatán, pero ese día sí estuvo más intenso, y no es la culpa del Daniel, lo que pasa es que ya estábamos tomadas”, explicó Wendy.

“Yo pensé que los guardias que traía Paola habían gaseado y no, fueron los del antro para que nos soltáramos… y todo el gas le cayó a Salmita en su boca y luego era de pimienta”.

Contó que más tarde ella y Paola hablaron y arreglaron las cosas, aunque aseguró que ni con todo lo que pasó dejará de tomar.

