México.-Los influencers guanajuatenses Marisol y Gerónimo, mejor conocidos como Mona y Geros, denunciaron a través de sus redes sociales que fueron agredidos por varias personas cuando salieron a repartir calaverita, motivo por el cual decidieron cancelar la entrega de dulces y juguetes que tenían planeada con motivo de Día de Muertos.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando Mona y Geros salieron disfrazados de Campanita y Peter Pan, respectivamente, a entregar dulces afuera del local de ropa de Marisol, pero debido a la cantidad de gente que se juntó, tuvieron que lanzar los dulces desde la azotea.

En una de sus transmisiones que hicieron en redes sociales, Mona y Geros señalaron que cuando estaban aventando los dulces desde la azotea, la gente comenzó a agredirlos con cosas como piedras, zapatos y golpearon a Gerónimo con una mandarina y un jugo en la cabeza.

«Me aventaron primero una mandarina en la cara, aguanté, empezaron a aventar jugo, le dieron a Ailín, luego un jugazo a mí en la cabeza», relató Geros.

Agreden a Mona y Geros al dar calaverita pic.twitter.com/9PZbpuIGWk — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 3, 2022

Mona señaló que a ella también le pegaron con un objeto y casi le dan en un pecho, donde tiene molestias por la cirugía estética que se hizo, por lo que decidió cancelar la entrega de dulces, pero tuvieron que pedir apoyo a unas patrullas porque la gente no se quería retirar del lugar y no podían irse a su casa.

En otro de sus videos, cuando Mona apenas se estaba alistando para repartir la calaverita, señaló que algunas personas se subieron arriba del carro de Geros y se negaban a quitarse hasta que les repartieran los dulces.

Varios fans de Mona y Geros lamentaron que la gente no valorara su esfuerzo para repartir regalos y algunos les sugirieron que mejor donaran los dulces y juguetes que se les quedaron a hospitales o personas que los necesiten.

«Mona ve a los hospitales, casas hogares a colonias vulnerables. No te desanimes hermosa». «La verdad que lamentable que las personas no valoren su esfuerzo y dedicación». «Que tristeza que se comporten así por culpa de ellos mismos no se dieron los dulces, para mí es una falta de respeto», les comentaron en sus videos.

