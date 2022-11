México-.La gran película de estas últimas semanas es ‘Black Panther: Wakanda Forever’, pues el último largometraje de Marvel lleva tiempo dominando la taquilla mundial. De entre todos los temas que han surgido alrededor de ella hay una tan llamativo como curioso, pues han corrido como la pólvora dos imágenes que dan a entender que Disney ha censurado el pene de Tenoch Huerta y ahora el actor ha querido aclarar qué sucedió realmente.

El actor que da vida a Namor en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ ha charlado con Rolling Stone sobre diferentes aspectos de la película y llegado cierto momento surge el tema en cuestión. Tras reírse por la situación, Huerta comenta lo siguiente al respecto:

La única cosa que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin el bulto! Esa es la original. No, quiero decir, no voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo, tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré que la correcta, la verdadera es la foto de la derecha.