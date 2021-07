México.- Daniela Parra brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para confirmar que por fin pudo hablar con su famoso padre, el actor Héctor Parra, luego de que este fuera arrestado por supuestamente abusar de su hija Alexa Parra.

Las palabras fueron ‘No voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy y de aquí pa’ arriba», confesó Daniela.

YA ESTÁ en el RECLUSORIO ORIENTE

Así fue detenido por @FiscaliaCDMX el actor Hector Parra.

La Fiscalía para Delitos Sexuales lo encarceló acusado de abuso sexual agravado.

En octubre, su hija lo denunció por abusar en distintas ocasiones de ella, desde q tenía 12 años.

ESTÁ PRESO pic.twitter.com/iYFdtXrmzE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 15, 2021

La hija del exgalán de Televisa aseguró que las declaraciones que le hizo su padre solo le dieron fuerza para seguir luchando, pues ella lo defiende a capa y espada y tiene la seguridad de que es inocente: «Dije ‘ese es mi papá y ahora sí’ y con eso agarré más fuerzas».

Además, Daniela explicó que lo que hizo su media hermana «no tiene perdón», sin embargo, volvió a señalar que piensa que Alexa «es una víctima» de su madre Ginny Hoffman.

con información de Tribuna