México.-Cazzu, fue tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento bochornoso en una de sus presentaciones, al estallar en contra de sus fanáticos.

Fue durante su presentación en la cuarta edición del festival argentino ‘La mona Jiménez’, donde la novia de Nodal decidió enfrentar a los asistentes, quienes pedían que abandonara el escenario, por lo que les contesto para que la dejaran de molestar.

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ándate. Soy una señora, me tenés que respetar”, replicó Cazzu.

Pese a la petición de la cantante, la actitud del público no cambio, por lo que nuevamente arremetió y aseguró que para subirse a un escenario hay que tener muchos ‘hue**s’ e invitó a que se aguantaran si no les gustaba su música.

“Hay que tener un montón de hue**s para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los hue**s. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”, externó la cantante.

Cazzu explicó que dedicaba su presentación a todos los que le pedían que se bajara y aseguró que a ella le pagaban mucho dinero por cantar y volvió a pedir respeto.

“Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, finalizó Cazzu.

​Cabe señalar que esta no es la primera vez en la que la cantante es abucheada por el público, pues la argentina no fue bien recibida en México.

Y es que en esa ocasión la cantante recordó la derrota de la selección mexicana en el mundial en Qatar, pues al parecer, la cantante dijo:

“Ah, que perdieron hoy ¿verdad? Por están cansados”.

A partir de ese momento, los asistentes del festival comenzaron a gritar: “El Chucky Lozano”.

Cazzu remató con un mensaje que provocó, aun más, el enojo del público:

“Fuerte, que lo escuche Messi”.

Como era de esperarse, la reacción de la cantante molestó a los presentes, por lo que pedían que bajara del escenario.

Con Información de Comunicado